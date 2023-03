Chi è Andrea Delogu: biografia, età, altezza, fidanzato Luigi Bruno e Instagram (Di lunedì 27 marzo 2023) Maria Andrea Delogu, conosciuta semplicemente come Andrea Delogu, è nata a Cesena il 23 maggio del 1982, sotto il segno zodiacale dei gemelli. Il suo profilo Instagram ufficiale è @Andrealarossa. La sua altezza è di 173 cm circa. I genitori di Andrea Delogu si sono conosciuti all'interno della comunità di San Patrignano, ed è proprio lì che la conduttrice ha trascorso i primi anni della sua infanzia. A soli 14 anni, Andrea si è ritrovata sul palco di Rimini ad annunciare ad una platea di spettatori che il concerto di Cristina D'Avena sarebbe iniziato in ritardo, e da lì ha capito che nella vita avrebbe voluto fare quello. Carriera Andrea Delogu: attrice e ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 27 marzo 2023) Maria, conosciuta semplicemente come, è nata a Cesena il 23 maggio del 1982, sotto il segno zodiacale dei gemelli. Il suo profiloufficiale è @larossa. La suaè di 173 cm circa. I genitori disi sono conosciuti all'interno della comunità di San Patrignano, ed è proprio lì che la conduttrice ha trascorso i primi anni della sua infanzia. A soli 14 anni,si è ritrovata sul palco di Rimini ad annunciare ad una platea di spettatori che il concerto di Cristina D'Avena sarebbe iniziato in ritardo, e da lì ha capito che nella vita avrebbe voluto fare quello. Carriera: attrice e ...

