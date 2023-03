Che tempo farà oggi a Napoli e Salerno? Gli esperti dicono di stare in guardia (Di lunedì 27 marzo 2023) Bentornati amici lettori di , ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Napoli e Salerno e non solo? Inziamo subito! Napoli ed area Vesuviana Previsioni meteo della città di Napoli per oggi, venerdì 22 ottobre 2021. Il clima sarà di pioggia, con una descrizione di pioggia leggera, e un'umidità del 62%. La temperatura media sarà di 14.48 gradi Celsius, con una temperatura minima di 12.87 e una massima di 16.28. La velocità del vento sarà di 12.81 km/h e la percentuale di nuvolosità sarà del 30%. Si consiglia di portare un ombrello o un impermeabile per evitare di bagnarsi durante il giorno. Inoltre, è consigliabile indossare abiti caldi a causa della temperatura fresca, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 marzo 2023) Bentornati amici lettori di , ecco l'appuntamento quotidiano con il! Curiosi di scoprire qual è ile non solo? Inziamo subito!ed area Vesuviana Previsioni meteo della città diper, venerdì 22 ottobre 2021. Il clima sarà di pia, con una descrizione di pia leggera, e un'umidità del 62%. La temperatura media sarà di 14.48 gradi Celsius, con una temperatura minima di 12.87 e una massima di 16.28. La velocità del vento sarà di 12.81 km/h e la percentuale di nuvolosità sarà del 30%. Si consiglia di portare un ombrello o un impermeabile per evitare di bagnarsi durante il giorno. Inoltre, è consigliabile indossare abiti caldi a causa della temperatura fresca, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : CONCORSO A PREMI “INDOVINA COSA SUCCEDE DOMANI” Confrontando le prime pagine dei tre quotidiani sportivi di oggi av… - parallelecinico : Due mesi fa: Sassari è 13esima in classifica con 5 vinte e 8 perse, a 2 punti dalla retrocessione in A2. Si dice ch… - Marcozanni86 : Da un po' di tempo interrogo autorità europee su problemi potenziali al settore immobiliare, soprattutto lato comme… - Pepito87461946 : @andreasso1951 A me non frega un caz.di ciò che fa uno come te. Se ricordo bene sei quel tizio che chiama tutti fra… - eli57912974 : RT @Ross92081477: #PotrestiEssere quel tempo che vorresti non passasse mai,invece sei tempo perso,così capita spesso. -