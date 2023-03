Che Tempo che Fa, Daniel Pennac su Macron: "È tra due fuochi, non vorrei essere al suo posto" (VIDEO) (Di lunedì 27 marzo 2023) Daniel Pennac è stato ospite di Che Tempo che fa, lo scrittore francese ha parlato della situazione politica in Francia, dopo l'annunciata riforma delle pensioni Daniel Pennac è stato ospite di Che Tempo che fa andato in onda il 27 marzo. Lo scrittore francese ha parlato del processo per le vittime del Bataclan e della situazione politica nel suo paese. Il presidente Macron ha proposto una riforma delle pensioni che ha portato a manifestazioni di piazza con scontri tra i dimostranti e la polizia. Emanuele Carrère e Daniel Pennac si sono incontrati nello studio di Che Tempo che fa su Rai 3. Ai due scrittori francesi Fabio Fazio ha chiesto un commento sulle proteste di piazza contro la riforma delle ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 marzo 2023)è stato ospite di Cheche fa, lo scrittore francese ha parlato della situazione politica in Francia, dopo l'annunciata riforma delle pensioniè stato ospite di Cheche fa andato in onda il 27 marzo. Lo scrittore francese ha parlato del processo per le vittime del Bataclan e della situazione politica nel suo paese. Il presidenteha prouna riforma delle pensioni che ha portato a manifestazioni di piazza con scontri tra i dimostranti e la polizia. Emanuele Carrère esi sono incontrati nello studio di Cheche fa su Rai 3. Ai due scrittori francesi Fabio Fazio ha chiesto un commento sulle proteste di piazza contro la riforma delle ...

