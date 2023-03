Che tempo che fa: Ben Affleck, Jennifer Lopez e la dichiarazione d'amore che tutti vorrebbero (Di lunedì 27 marzo 2023) Ospite del programma di Rai3, l'attore parla del suo rapporto con la moglie ritrovata dopo 20 anni smentendo una volta per tutte le voci di chi continua a pensare che i due stiano insieme per una questione di marketing Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 marzo 2023) Ospite del programma di Rai3, l'attore parla del suo rapporto con la moglie ritrovata dopo 20 anni smentendo una volta per tutte le voci di chi continua a pensare che i due stiano insieme per una questione di marketing

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : CONCORSO A PREMI “INDOVINA COSA SUCCEDE DOMANI” Confrontando le prime pagine dei tre quotidiani sportivi di oggi av… - mentecritica : Dopo l'annuncio del futuro dislocamento russo di armi nucleari tattiche in bielorussia, è tempo di fare un breve pu… - parallelecinico : Due mesi fa: Sassari è 13esima in classifica con 5 vinte e 8 perse, a 2 punti dalla retrocessione in A2. Si dice ch… - LuluMuchacha : @William38438210 La tua citazione ci sta tutta. E' come se ci avessero insegnato a subire una forma di sudditanza d… - innietzu : fosse per me mi sarei fatta uno o più tatuaggi già da tempo ma ho il terrore che non vengano come voglio io nel sen… -