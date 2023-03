Che malattia aveva Ivano Marescotti? Biografia e carriera dell’attore (Di lunedì 27 marzo 2023) Che malattia aveva Ivano Marescotti? Il mondo del cinema e in generale quello dell’arte dice addio ad un grande protagonista come Ivano Marescotti, scomparso il 26 marzo all’età di 77 anni. Che malattia aveva Ivano Marescotti? Da qualche giorno Marescotti era ricoverato in ospedale, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. L’attore da tempo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Che? Il mondo del cinema e in generale quello dell’arte dice addio ad un grande protagonista come, scomparso il 26 marzo all’età di 77 anni. Che? Da qualche giornoera ricoverato in ospedale, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. L’attore da tempo ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Che brutta notizia! Dopo una lunga malattia ci ha lasciato Ivano Marescotti. Un attore di grande spessore artistico… - marcocappato : Ci sono donne che hanno perso l'utero a causa di una malattia, ma che potrebbero crescere un figlio grazie alla ges… - RadioItalia : Congratulazioni ragazzi! ??????? @LauraPausini e Paolo Carta si sono sposati! “Che ogni tua promessa sia la mia in… - galfort2 : #Mannocchi Il FQ deve trovare come colpire giornalisti che in????raccontano la guerra di Putin! Ma ha fatto uno scivo… - plugs1903 : @fratotolo2 è un lutto che non so affrontare. Qualche settimana fa ho scoperto di avere una malattia. Ho rifiutato… -