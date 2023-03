"Che interesse hanno le Ong". Migranti, l'attacco di Donzelli (Di lunedì 27 marzo 2023) Il flusso di Migranti non sembra arrestarsi sulle coste italiane. E, con l'avvicinarsi della bella stagione, la situazione non potrà che peggiorare ulteriormente. All'ordine del giorno c'è sempre il tentativo di affrontare e arginare un problema epocale. Cercando di riequilibrare la dislocazione dei Migranti nei diversi Paesi d'Europa. Durante la puntata di Tagadà in onda il 27 marzo, sul tema è stato intervistato Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, che critica l'operato delle navi delle Organizzazioni non governative che prestano i primi soccorsi ai Migranti. "Finché continuano a fare braccio di ferro con lo Stato italiano penso che sia l'atteggiamento sbagliato - dichiara Donzelli ai microfoni di Tagadà - Vediamo continuamente il tentativo di non rispettare regole e leggi e ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 marzo 2023) Il flusso dinon sembra arrestarsi sulle coste italiane. E, con l'avvicinarsi della bella stagione, la situazione non potrà che peggiorare ulteriormente. All'ordine del giorno c'è sempre il tentativo di affrontare e arginare un problema epocale. Cercando di riequilibrare la dislocazione deinei diversi Paesi d'Europa. Durante la puntata di Tagadà in onda il 27 marzo, sul tema è stato intervistato Giovanni, deputato di Fratelli d'Italia, che critica l'operato delle navi delle Organizzazioni non governative che prestano i primi soccorsi ai. "Finché continuano a fare braccio di ferro con lo Stato italiano penso che sia l'atteggiamento sbagliato - dichiaraai microfoni di Tagadà - Vediamo continuamente il tentativo di non rispettare regole e leggi e ...

