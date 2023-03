Che fine ha fatto Byron Moreno? È stato aggredito durante una partita amatoriale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 marzo 2023) Alcuni si chiedono dove sia finito, l’arbitro scandaloso dei Mondiali del 2002 in Corea del Sud. L’ecuadoregno è rimasto nella storia per le sue gesta di 20 anni fa, quando diresse gli ottavi di finale perso dall’Italia contro i padroni di casa. Ma pure per l’arresto nel 2010 per traffico di droga. Oggi, 53 anni, è riapparso sul web per un video diventato virale:la finale di un torneoin Ecuador, a Guayaquil, da lui arbitrata, un giocatore lo ha spinto subito dopo il fischio finale del match.violentemente colpito alle spalle ed è caduto a terra. I compagni di squadra del calciatore che lo halo hanno aiutato a rialzarsi e hanno tentato di calmarlo. L'articolo proviene da IlQuotidiano.