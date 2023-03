(Di lunedì 27 marzo 2023) E' cessato sulloil trabocco lavico, in corso da venerdì scorso, dal cratere nord. La- così come evidenzia l'Ingv - Osservatorio etneo è in raffreddamento. Permane una moderata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lasiciliaweb : Stromboli Cessata la colata lavica a Stromboli Era in corso da venerdì dal cratere Nord - AnsaSicilia : Cessata la colata lavica a Stromboli. Era in corso da venerdì dal cratere Nord | #ANSA -

E' cessato sullo Stromboli il trabocco lavico, in corso da venerdì scorso, dal cratere nord. La- così come evidenzia l'Ingv - Osservatorio etneo è in raffreddamento. Permane una moderata attività di spattering nell'area nord del vulcano, accoppiata ad un'attività esplosiva ordinaria ...E' cessato sullo Stromboli il trabocco lavico, in corso da venerdì scorso, dal cratere nord. La- così come evidenzia l'Ingv - Osservatorio etneo è in raffreddamento. Permane una moderata attività di spattering nell'area nord del vulcano, accoppiata ad un'attività esplosiva ordinaria ...

Cessata la colata lavica a Stromboli - Cronaca Agenzia ANSA

E' cessato sullo Stromboli il trabocco lavico, in corso da venerdì scorso, dal cratere nord. La colata - così come evidenzia l'Ingv Osservatorio etneo - è in raffreddamento ...E' cessato sullo Stromboli il trabocco lavico, in corso da venerdì scorso, dal cratere nord. La colata - così come evidenzia l'Ingv - Osservatorio etneo è in raffreddamento. (ANSA) ...