Cesare Cremonini | le collaborazioni di successo

(Di lunedì 27 marzo 2023) Più bolognese del tortellino e di Lucio Dalla, c’è solo lui:. Oggi, quel ragazzo partito dall’Emilia nel 1999 con i Lunapop e 50 special, compie 43 anni. Se la band formata all’alba del nuovo millennio ha avuto vita breve, non si può certo dire altrettanto della sua carriera solista che è un continuo susseguirsi di grandi successi. Anche lenon sono mancate: da Jovanotti a Elisa, da Malika Ayane a Fabri Fibra, fino all’ultimo con l’amatissimo Lucio Dalla. «Ho visto un posto che mi piace»: il Mondo di Jovanotti e© Vimeo Il pezzo, scritto da, non era nato per essere cantato da lui, ma le cose sono andate diversamente: «Stavo cominciando a scrivere le canzoni per il ...

È stato un percorso davvero in crescendo, quello di, con un esordio folgorante (con la band dei Lunapop) e poi una carriera da solista sempre più sfaccettata e matura. Gli inizi risalgono alla fine degli Anni Novanta, quando il giovane ...1975: Nasce a Hacienda Heights, in California, USA, Stacy Ann Ferguson, conosciuta come Fergie, cantante dei Black Eyed Peas e solista. Avanti TAGS 27 marzo , Bruce Springsteen ,La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...1980 -: Protagonista di primo piano del pop italiano, prima come leader dei Lùnapop e da un decennio come solista. Bolognese doc, dimostra da piccolo una precoce abilità per il ...

Grandi amicizie a grandi amori hanno costellato i primi 43 anni di vita di Cesare. Dal rapporto fraterno con il bassista Ballo a quello indissolubile con Valentino Rossi fino alle numerose relazioni ...