“Cercò la giustizia fai-da-te tramite Palamara anziché denunciare”: le motivazioni della censura alla pm Sinatra, molestata da Creazzo (Di lunedì 27 marzo 2023) “L’intento della dottoressa Sinatra di ottenere, attraverso l’azione del dottor Palamara, il condizionamento dei componenti del Consiglio superiore della magistratura nella scelta dell’ufficio di procuratore della Repubblica di Roma in danno di uno dei candidati, allo scopo meramente privato di perseguire la riparazione di un torto subito quattro anni prima (…) evidenza l’intrinseca scorrettezza e gravità della condotta, che si è concretizzata in una sorta di “giustizia fai-da-te” intesa dall’incolpata come unica modalità suscettibile di darle soddisfazione”. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza con cui il 21 febbraio scorso la sezione disciplinare del Csm ha condannato alla sanzione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) “L’intentodottoressadi ottenere, attraverso l’azione del dottor, il condizionamento dei componenti del Consiglio superioremagistratura nella scelta dell’ufficio di procuratoreRepubblica di Roma in danno di uno dei candidati, allo scopo meramente privato di perseguire la riparazione di un torto subito quattro anni prima (…) evidenza l’intrinseca scorrettezza e gravitàcondotta, che si è concretizzata in una sorta di “fai-da-te” intesa dall’incolpata come unica modalità suscettibile di darle soddisfazione”. Lo si legge nellesentenza con cui il 21 febbraio scorso la sezione disciplinare del Csm ha condannatosanzione...

