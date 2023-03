Cecilia Rodriguez | niente matrimonio | indizi di una nuova crisi? E’ lei a rivelare il motivo

(Di lunedì 27 marzo 2023) C’è di nuovo aria ditrae Ignazio Moser? I due non convoleranno più a nozze a ottobre, a fare chiarezza ci ha pensato lei sui social. Da anni Ignazio Moser esono una coppia super affiatata. Il loro amore è nato nella casa del Grande Fratello Vip nel 2017, durante la seconda edizione del reality. L’intesa tra loro fu palese sin dall’inizio, lei provò a resistere ma l’interesse era troppo forte, per lui lasciò l’allora fidanzato Francesco Monte.e Ignazio Moser (Screenshot da Instagram @ignaziomoser) -grantennistoscana.itDopo il reality i due sono andati a convivere e si mostrano sempre più complici e innamorati sui social e ad ogni evento a cui partecipano. Nel 2020 hanno affrontato una grave ...

Tra i commenti di affetto e sostegno, anche quelli di molti personaggi noti nel mondo dello spettacolo, tra cui l'atleta Marcell Jacobs, Eros Ramazzotti,, Giulia De Lellis, Achille ...La stagione di matrimoni & co. è alle porte! Se siete alla ricerca di un abito da cerimonia speciale, l'#inspo giusta ve la dà! Manca davvero poco all'apertura della stagione dei matrimoni e delle cerimonie . Ma la ricerca del look giusto per l'invitata più chic non è sempre facile. Certo, l'offerta è amplia ...Dopo un chiacchierato flirt, a quanto pare mai esistito, con Jeremias, il fratello di Belen e, Martina Luchena si è legata a Maurizio Bonori. In realtà la relazione tra i due non è ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rimandano le nozze, i motivi Vanity Fair Italia

Daniele Scardina è fuori dalla terapia intensiva e non è più in pericolo di vita. Lo ha comunicato il fratello Giovanni sul suo account socia ...La showgirl argentina Belen Rodriguez confessa in diretta la sua paura più irrazionale: il racconto spiazza il pubblico.