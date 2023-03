C’è il Vinitaly e il governo “deporta” il Bacco di Caravaggio dagli Uffizi a Verona. Utile o solo rischioso? Ecco cosa ne pensano 5 esperti (Di lunedì 27 marzo 2023) Si succedono legislature e governi, ma non cambia il rapporto strumentale tra beni culturali e politica. E a rischiare sono sempre e solamente i primi. Qualche giorno fa è stata presentata la 55a edizione 2023 del Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati che si svolgerà a Verona dal 2 al 5 aprile. La vera superstar della manifestazione non sarà un Franciacorta, un Brunello, un Aglianico o un Vermentino, bensì un Dio dipinto. È il Bacco di Caravaggio, olio su tela realizzato tra il 1596 e il 1598 e custodito nella Galleria degli Uffizi di Firenze insieme ad altri due dipinti dell’artista lombardo, lo scudo con la Testa di Medusa e Il sacrificio di Isacco. Insieme a un cospicuo nucleo di opere, anche il Bacco il 22 settembre 2022 è stato confermato nell’Elenco delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Si succedono legislature e governi, ma non cambia il rapporto strumentale tra beni culturali e politica. E a rischiare sono sempre e solamente i primi. Qualche giorno fa è stata presentata la 55a edizione 2023 del, il salone internazionale del vino e dei distillati che si svolgerà adal 2 al 5 aprile. La vera superstar della manifestazione non sarà un Franciacorta, un Brunello, un Aglianico o un Vermentino, bensì un Dio dipinto. È ildi, olio su tela realizzato tra il 1596 e il 1598 e custodito nella Galleria deglidi Firenze insieme ad altri due dipinti dell’artista lombardo, lo scudo con la Testa di Medusa e Il sacrificio di Isacco. Insieme a un cospicuo nucleo di opere, anche ilil 22 settembre 2022 è stato confermato nell’Elenco delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... veneto_ : RT @martabassof: 1) Chi c'è a #Vinitaly domenica 2 ché ci salutiamo? Specificate anche in quale stand, please mi segno tutto :) 2) Io sarò… - martabassof : 1) Chi c'è a #Vinitaly domenica 2 ché ci salutiamo? Specificate anche in quale stand, please mi segno tutto :) 2)… - infoitestero : Vinitaly, c'è nche il Bacco del Caravaggio alla fiera di Verona - Agia_Cia : RT @Cia_Agricoltura: Appuntamento doppio per #Cia al @VinitalyTasting a #Veronafiere dal 2 al 5 aprile ???? Quest'anno, per la prima volta, d… - Anabio2015 : RT @Cia_Agricoltura: Appuntamento doppio per #Cia al @VinitalyTasting a #Veronafiere dal 2 al 5 aprile ???? Quest'anno, per la prima volta, d… -