Castellammare | cucina solidale e spogliatoi per senza fissa dimora alla parrocchia Maria Santissima del Carmine

(Di lunedì 27 marzo 2023)per ipresso ladeldi di Stabia. Il progetto, la cui realizzazione si colleganecessità di essere, come Papa Francesco sostiene nella Evangeli Gaudium, Chiesa in uscita. I servizi offerti vorrebbero essere un’opera segno, una concretizzazione che il nostro vescovo indica nella sua ultima lettera pastorale, “In compagnia degli uomini”. “Un’opera, cioè, che risponda ai bisogni degli uomini e delle donne che vivono questo tempo guardando al contempo al futuro ed investendo sui giovani, sui beni comuni e sull’idea di comunità per imboccare fattivamente, da annunciatori autentici del Vangelo, la strada della ...

La ricetta originale ( LaItaliana ), per 10 porzioni, prevede 600 grammi di farina 00, 300 ... La giovane e talentuosa pastry chef Imma Iovine , campana didi Stabia, propone una ...I carabinieri della stazione di Pimonte e quelli della sezione operativa didi Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Antonio Attianese ,...un mobile della...I carabinieri della stazione di Pimonte e quelli della sezione operativa didi Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 22enne del ...in un mobile della...

Castellammare, cucina solidale e spogliatoi per senza fissa dimora ... Il Denaro

Un ristorante su due non riesce ad arruolare chef, camerieri. All'sos del sindaco rispondono mille aziende e 2 mila lavoratori: un meeting per fare ...I carabinieri della stazione di Pimonte e quelli della sezione operativa di castellammare di stabia hanno arrestato per detenzione di droga ...