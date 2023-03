Cassano su Spalletti | “Dopo Napoli | l’unico club in cui lo vedrei bene è il Real Madrid”

(Di lunedì 27 marzo 2023) Antonioavrebbe il futuro pronto per Luciano. L’ex giocatore di Roma, Milan, Inter e Sampdoria fra le altre, ha parlato come di consueto come ospite della Bobo Tv. Tra i temi trattati quello dell’avvenire dele del tecnico toscano, il cui futuro non è scontato sia in quel diha voluto dire la sua. Le parole disule su: “Io credo che più di questo anon possa fare. Per quanto riguarda un eventuale futuro altrove, io vedo una sola squadra dove potrebbe essere sposata la sua idea di calcio: il. In caso di addio di Ancelotti, se dovessi scommettere una fiche la scommetterei sul. In Italia non ...

