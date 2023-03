Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Cassano: ‘Spalletti alla Juve non durerebbe due giorni’: Cassano parla del futuro di Spalletti alla BoboTv: “Io ved… - TUTTOJUVE_COM : Cassano: 'Spalletti ora può andare soltanto al Real. Alla Juve durerebbe un giorno' - ilbianconerocom : Cassano su Spalletti: 'Alla Juve durerebbe un giorno' - WiAnselmo : RT @Mediagol: Napoli, senti Cassano: “Non si può fare più di questo. Spalletti al Real Madrid…” - Mediagol : Napoli, senti Cassano: “Non si può fare più di questo. Spalletti al Real Madrid…” -

Commenta per primo Antonio, intervenuto alla Bobo Tv , ha parlato di Lucianoe di un eventuale futuro del tecnico lontano da Napoli : 'Io credo che più di questo a Napoli non possa fare. Per quanto riguarda ...Antonio, ex calciatore, ha parlato alla "Bobo Tv", di Luciano, allenatore del Napoli, queste le sue parole:Calciomercato Napoli - Antonionon ha dubbi: dopo questa stagione storica a l Napoli - e considerando un'intera carriera di tutto rispetto - , Lucianopotrebbe essere destinato a una big europea. Molti parlano di ...