Caso Prisma | Abodi | «Chi ha sbagliato paghi»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 marzo 2023) Le parole del ministro dello Sportsulla prima udienza del: «Il rischio è quello di trasformare il processo penale e sportivo quasi in una partita di calcio» Il ministro dello Sport, Andrea, ha commentato a Gr Parlamento la prima udienza delche vede coinvolta la Juve. Di seguito le sue parole. «Il rischio è quello di trasformare il processo penale e sportivo quasi in una partita di calcio, nella quale si confrontano le squadre. Al centro ci sono delle regole e dobbiamo fare in modo che queste vengano conosciute, rispettate e là dove non sono rispettate si intervenga. Qui si viene interpretati ogni volta, a seconda delle circostanze e delle squadre. Dovremmo stare tutti dalla stessa parte. Le regole sono uguali per tutti, non c’è una doppia ...