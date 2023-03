Caso Cospito | niente domiciliari per il leader degli anarchici | i tribunali rigettano l’istanza

(Di lunedì 27 marzo 2023). È arrivata oggi, lunedì 27 marzo, la risposta dai due, quello di Sassari e quello di Milano, ai quali era stata presentataaffinché ildel movimento anarchico, Alfredo, potesse usufruire della misuraarrestiper gravi motivi di salute. Risposta che ha avuto esito negativo. Alfredoresterà, dunque, ricoverato all’ospedale San Paolo di Milano in condizioni di detenzione da 41 bis. Alfredodisposto a interrompere lo sciopero della fame: “A patto che liberiate i detenuti anziani e malati in 41 Bis” Lo sciopero della fame di Alfredoe le rivendicazioniL’uomo è in ...

Nell'ordinanza di rigetto della richiesta dei legali disi legge che l'attuale condizione ... Anche in questola richiesta era stata fatta per motivi di salute. 27 marzo 2023In ogni, si sarebbe trattato di un differimento della pena che non avrebbe intaccato il 41 bis, a cuisarebbe tornato una volta rimessosi in salute. Giustizia La sorveglianza decide sui ...... 11 fogli di via in corso di notificazione a Torino dove centinaia di anarchici, arrivati anche dall'estero, si sono riuniti oggi per una manifestazione per ildi Alfredo. Per le vie ...

Caso Cospito, corteo degli anarchici a Venezia: "Fuori Alfredo dal 41 bis" la Repubblica

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Da quattro giorni manifesta in modo solitario nei pressi di piazza del Quirinale per chiedere un pronunciamento del presidente della Repubblica sul caso Cospito. È Lello ...chiedevano che Cospito potesse scontare la sua condanna definitiva a trent’anni di reclusione (per il ferimento del dirigente di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi) agli arresti domiciliari presso la ...