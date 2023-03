Caressa: «Conte di ritorno? Più che l’Italia vedo un’altra possibilità» (Di lunedì 27 marzo 2023) La notizia di serata che riguarda le squadre di club è la risoluzione fra Conte e il Tottenham (vedi articolo). Caressa, intervenuto a Sky Sport 24, non è troppo convinto su un ritorno all’Inter e in Italia. DOVE VA? – Fabio Caressa apre a un nuovo fronte legato a un ex Inter: «Secondo me si apre un’altra possibilità per Antonio Conte. Secondo me è l’unico che può far vincere la Champions League al PSG, lo dico proprio chiaramente: secondo me è l’unico che può farcela. Però credo di sapere che il PSG sta andando su un altro tecnico, che allena in Italia: Thiago Motta. Sono sicuro che c’è stato un incontro, poi lì magari le cose possono cambiare. Thiago Motta conosce bene l’ambiente e ha giocato lì, credo che in questo momento sia un pezzetto avanti però avere ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023) La notizia di serata che riguarda le squadre di club è la risoluzione frae il Tottenham (vedi articolo)., intervenuto a Sky Sport 24, non è troppo convinto su unall’Inter e in Italia. DOVE VA? – Fabioapre a un nuovo fronte legato a un ex Inter: «Secondo me si apreper Antonio. Secondo me è l’unico che può far vincere la Champions League al PSG, lo dico proprio chiaramente: secondo me è l’unico che può farcela. Però credo di sapere che il PSG sta andando su un altro tecnico, che allena in Italia: Thiago Motta. Sono sicuro che c’è stato un incontro, poi lì magari le cose possono cambiare. Thiago Motta conosce bene l’ambiente e ha giocato lì, credo che in questo momento sia un pezzetto avanti però avere ...

