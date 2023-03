Captain America 4: Liv Tyler tornerà nel MCU con il ruolo di Betty Ross (Di lunedì 27 marzo 2023) L'attrice Liv Tyler, dopo ben 15 anni, tornerà nel MCU in occasione del film Captain America 4, con la parte di Betty Ross avuta nel film L'incredibile Hulk. Captain America 4 segnerà il ritorno nel MCU di Liv Tyler dopo ben quindici anni. L'attrice riprenderà la parte di Betty Ross avuto nel film L'incredibile Hulk, arrivato nelle sale nel 2008. Il lungometraggio Captain America: New World Order apparirà quindi la figlia del generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross, parte affidata a Harrison Ford, che sostituirà il defunto William Hurt. Liv Tyler aveva recitato accanto a Edward Norton, interprete di Bruce Banner/The Hulk prima di Mark ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 marzo 2023) L'attrice Liv, dopo ben 15 anni,nel MCU in occasione del film4, con la parte diavuta nel film L'incredibile Hulk.4 segnerà il ritorno nel MCU di Livdopo ben quindici anni. L'attrice riprenderà la parte diavuto nel film L'incredibile Hulk, arrivato nelle sale nel 2008. Il lungometraggio: New World Order apparirà quindi la figlia del generale Thaddeus "Thunderbolt", parte affidata a Harrison Ford, che sostituirà il defunto William Hurt. Livaveva recitato accanto a Edward Norton, interprete di Bruce Banner/The Hulk prima di Mark ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nerdmovieprod : Captain America 4: Liv Tayler tornerà nel ruolo di Betty Ross #CaptainAmerica4 - _Bishop_xx : Ma che cazzo me ne fotte a me di secret invasion datemi captain america e the marvels - 6LO6O6 : Liv Tyler volverá como Betty Ross en Captain America: New World Order. Solo falta Edward Norton :v - marvelcinemaita : Captain America: New World Order, Liv Tyler tornerà nel ruolo di Betty Ross per il nuovo film Marvel! - marvelcinemaita : Captain America: New World Order, Liv Tyler tornerà nel ruolo di Betty Ross? L’attrice avvistata sul set -