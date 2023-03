Capitale cultura italiana 2025, domani l'audizione del Comune di Pescina (Di lunedì 27 marzo 2023) L'Aquila - "Siamo tormentati da lavori in corso, per raggiungere questo obiettivo così importante, ci sentiamo davvero carichi di responsabilità". Così commenta il sindaco Mirko Zauri alla vigilia dell'esito di questo "sogno" marsicano: Pescina Capitale della cultura italiana 2025. domani i 7 esperti del mondo della cultura, delle arti e della valorizzazione territoriale e turistica, valuteranno la Città di Pescina. Era il 25 gennaio quando la città Siloniana divenne l'unica rappresentante abruzzese per il concorso del Mic "Capitale della cultura italiana 2025" superando la terra di Ovidio, Sulmona. Nei giorni successivi alla nomina di finalista, Pescina ha avuto ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 27 marzo 2023) L'Aquila - "Siamo tormentati da lavori in corso, per raggiungere questo obiettivo così importante, ci sentiamo davvero carichi di responsabilità". Così commenta il sindaco Mirko Zauri alla vigilia dell'esito di questo "sogno" marsicano:dellai 7 esperti del mondo della, delle arti e della valorizzazione territoriale e turistica, valuteranno la Città di. Era il 25 gennaio quando la città Siloniana divenne l'unica rappresentante abruzzese per il concorso del Mic "della" superando la terra di Ovidio, Sulmona. Nei giorni successivi alla nomina di finalista,ha avuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Ministro @g_sangiuliano, se la scelta della Capitale della Cultura 2025 è stata già presa, ditelo. Così evitiamo ch… - ivanscalfarotto : Ministro @g_sangiuliano, il concorso per la capitale della cultura 2025 è già stato vinto da #Orvieto prima di comi… - Agenzia_Ansa : I giovani della Generazione Z faticano a riconoscere la funzione educativa della lettura, non amano librerie e bibl… - PelellaFranco : Che uomo squallido! Invece di dire che la capitale della cultura 2025 deve essere una città che ha le carte in rego… - PPANthebrief : #BresciaBergamo Capitale della Cultura 2023. Confronto alla @triennalemilano tra #LauraCastelletti e #GiorgioGori,… -