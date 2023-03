Cane salvato ansioso viene sempre confortato dai suoi due migliori amici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Un cane cade in un burrone ringrazia con un 'bacio' il vigile del fuoco che lo ha salvato - La Stampa - Grazie ai… - SorryNs : RT @adozioneanimali: (Roma) YUKO MIX BOXERINO mix boxer , Cane Maschio: Un musetto dolcissimo e bellissimo : lui è YUKO mix boxerino di 5 m… - Sergio_GS : @CGzibordi La AI ChatGPT4 basandosi su sintomi ed esami del sangue che un veterinario non aveva interpretato bene,… - PaolaTacconi : RT @adozioneanimali: (Roma) YUKO MIX BOXERINO mix boxer , Cane Maschio: Un musetto dolcissimo e bellissimo : lui è YUKO mix boxerino di 5 m… - SandraCeradini : RT @adozioneanimali: (Roma) YUKO MIX BOXERINO mix boxer , Cane Maschio: Un musetto dolcissimo e bellissimo : lui è YUKO mix boxerino di 5 m… -

... come forse ci si aspetterebbe, ma un. Un simil Husky che si gode dall'alto il traffico della città. Non è ben chiaro come ci sia finito, ma i presenti raccontano che è statograzie all'...La vita isolata ha reso il, parlando del protagonista della nostra storia, un cucciolo ... L'articolo Cucciolodalla vita in una discarica, non conosceva altro che rifiuti e solitudine ...Il cagnolino era statodalle strade nel sud dell'Inghilterra, non aveva vissuto una bella ... Una consapevolezza che, in unabituato a combattere per il cibo, arriva col tempo. O può non ...

Investito sulla statale, nessuno lo soccorre: cane salvato dalle ... Kodami

Il cinquantenne di Ponte Lambro si è incamminato sabato nella zona degli alpeggi sopra Premana. Sarebbe dovuto rientrare in serata, ma se ne sono perse le tracce e il cellulare risulta irraggiungibile ...Il ministro degli Esteri: servono i fondi di Fmi e Banca mondiale, poi faranno anche le riforme che chiedono gli Usa. Altrimenti l’emergenza finanziaria alimenterà gli sbarchi ...