CANALE 5: NUOVA SERIE CON GABRIEL GARKO E ANNA SAFRONCIK? LE INDISCREZIONI (Di lunedì 27 marzo 2023) Due attesi ritorni a Fiction Mediaset: GABRIEL GARKO e ANNA SAFRONCIK. Gli attori sarebbero i protagonisti di una NUOVA SERIE di CANALE 5, sul set da aprile a luglio e in onda nella stagione tv 2023/2024. A dirigerli la premiata coppia formata da Ricky Tognazzi e Simona Izzo che dopo tanti set con Sabrina Ferilli protagonista ora puntano su altri volti. ANNA SAFRONCIK manca dalle fiction dal 2018, anno di conclusione della saga de “Le Tre Rose di Eva”, mentre GABRIEL GARKO dal 2017, l’anno dell’ultima stagione de “L’Onore e il Rispetto”. Lo scorso autunno l’attore è stato tra i protagonisti di “Ballando con le Stelle”. Per entrambi si tratta di un ritorno molto atteso e richiesto dal pubblico di ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 27 marzo 2023) Due attesi ritorni a Fiction Mediaset:. Gli attori sarebbero i protagonisti di unadi5, sul set da aprile a luglio e in onda nella stagione tv 2023/2024. A dirigerli la premiata coppia formata da Ricky Tognazzi e Simona Izzo che dopo tanti set con Sabrina Ferilli protagonista ora puntano su altri volti.manca dalle fiction dal 2018, anno di conclusione della saga de “Le Tre Rose di Eva”, mentredal 2017, l’anno dell’ultima stagione de “L’Onore e il Rispetto”. Lo scorso autunno l’attore è stato tra i protagonisti di “Ballando con le Stelle”. Per entrambi si tratta di un ritorno molto atteso e richiesto dal pubblico di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bubinoblog : CANALE 5: NUOVA SERIE CON GABRIEL GARKO E ANNA SAFRONCIK? LE INDISCREZIONI - SSpe68 : RT @ProVitaFamiglia: ?? RESTIAMO LIBERI Domani alle ore 13:00 non perderti la nuova puntata della rubrica 'Restiamo Liberi'! Ti aspettiamo!… - Lady_Pirate : RT @yosoyelfanal: #AnnaSafroncik e #GabrielGarko protagonisti della nuova fiction di Mediaset per Canale 5 diretta da Ricky Tognazzi e Simo… - Indira813 : RT @yosoyelfanal: #AnnaSafroncik e #GabrielGarko protagonisti della nuova fiction di Mediaset per Canale 5 diretta da Ricky Tognazzi e Simo… - francosimeri : Sveglia gente ? Buongiorno ?? Nuova settimana… andiamo ???? Ci sentiamo tra poco su @radiomarte e in Tv, canale 183… -