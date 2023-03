Camera: domenica 2 aprile 'Montecitorio a porte aperte' (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - domenica 2 aprile "Montecitorio a porte aperte". Alle ore 10, in Piazza Montecitorio, esibizione della Banda musicale dell'Aeronautica militare, diretta dal maestro vice direttore maggiore Marco Moroni. Il programma inizia con l'Inno nazionale italiano e termina con l'esecuzione dell'Inno europeo e prevede brani di Marco Moroni (Australiana), Marco Moroni (Dixieland March). La visita, guidata e per gruppi, si snoda lungo un itinerario storico-artistico che comprende tra l'altro: l'Aula, progettata dall'architetto palermitano Ernesto Basile, con i pannelli del Fregio di Sartorio che decora l'emiciclo illustrando le vicende epiche del popolo italiano; il Velario, imponente decorazione liberty di circa 800 metri quadrati in rovere di Slavonia, vetro colorato e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) -". Alle ore 10, in Piazza, esibizione della Banda musicale dell'Aeronautica militare, diretta dal maestro vice direttore maggiore Marco Moroni. Il programma inizia con l'Inno nazionale italiano e termina con l'esecuzione dell'Inno europeo e prevede brani di Marco Moroni (Australiana), Marco Moroni (Dixieland March). La visita, guidata e per gruppi, si snoda lungo un itinerario storico-artistico che comprende tra l'altro: l'Aula, progettata dall'architetto palermitano Ernesto Basile, con i pannelli del Fregio di Sartorio che decora l'emiciclo illustrando le vicende epiche del popolo italiano; il Velario, imponente decorazione liberty di circa 800 metri quadrati in rovere di Slavonia, vetro colorato e ...

