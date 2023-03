Cambia il programma a Miami: Sonego-Tiafoe nella notte italiana (Di lunedì 27 marzo 2023) Cambia il programma odierno a Miami dove è in corso di svolgimento il torneo combined. Sul cemento americano nella giornata odierna si disputeranno tutti gli ottavi di finale femminili e gli ultimi match di terzo turno maschile. In campo due italiani: Martina Trevisan, opposta alla lettone Jelena Ostapenko, e Lorenzo Sonego che se la vedrà con il padrone di casa Frances Tiafoe. Quest’ultima partita era originariamente prevista come terzo match dalle ore 17 italiane, ma invece è stata spostata come prima partita della sessione serale sul campo centrale all’una di notte italiana (19 locali). Questo perché si è ritirato Alex Molcan e quindi Daniil Medvedev è avanzato agli ottavi di finale senza giocare. Confermato invece alle ore 17 sul Granstand, il ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023)ilodierno adove è in corso di svolgimento il torneo combined. Sul cemento americanogiornata odierna si disputeranno tutti gli ottavi di finale femminili e gli ultimi match di terzo turno maschile. In campo due italiani: Martina Trevisan, opposta alla lettone Jelena Ostapenko, e Lorenzoche se la vedrà con il padrone di casa Frances. Quest’ultima partita era originariamente prevista come terzo match dalle ore 17 italiane, ma invece è stata spostata come prima partita della sessione serale sul campo centrale all’una di(19 locali). Questo perché si è ritirato Alex Molcan e quindi Daniil Medvedev è avanzato agli ottavi di finale senza giocare. Confermato invece alle ore 17 sul Granstand, il ...

