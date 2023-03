Calo da record per la diretta del GF Vip 7: ecco gli ultimi dati (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Grande Fratello Vip 7 sta per terminare. Mentre questa sera, lunedì 27 marzo 2023, andrà in onda la semifinale del reality, pare che il pubblico abbia perso un notevole interesse nei confronti dei concorrenti e delle loro giornate all’interno della casa più spiata d’Italia. A dimostrarlo sono gli ascolti in Calo record che si registrano su Mediaset Extra, dove va in onda la diretta. Vediamo che cos’è successo e quali sono i dati. Calo record per la diretta del GF Vip 7: i dati Il dato è davvero molto preoccupante. Ad ormai un passo dalla fine del programma tv, il GF Vip 7 con la sua diretta ha registrato il 00,01% di ascolti nella diretta che va in onda sul canale 55 del piccolo schermo. Questo vale a dire che si ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Grande Fratello Vip 7 sta per terminare. Mentre questa sera, lunedì 27 marzo 2023, andrà in onda la semifinale del reality, pare che il pubblico abbia perso un notevole interesse nei confronti dei concorrenti e delle loro giornate all’interno della casa più spiata d’Italia. A dimostrarlo sono gli ascolti inche si registrano su Mediaset Extra, dove va in onda la. Vediamo che cos’è successo e quali sono iper ladel GF Vip 7: iIl dato è davvero molto preoccupante. Ad ormai un passo dalla fine del programma tv, il GF Vip 7 con la suaha registrato il 00,01% di ascolti nellache va in onda sul canale 55 del piccolo schermo. Questo vale a dire che si ...

