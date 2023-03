Calendario scrutini finali – esami di Stato scuola Secondaria di I grado a s 2022 2023 | un esempio di circolare

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 27 marzo 2023) Lache si allega è riferita ad un Istituto Comprensivo con sei sezioni diPrimaria e sei di. Ladefinisce gli impegni da calendarizzare sia per glidiPrimaria edi Iche per glidi. Una tempestivadi fatto blocca le date dei tanti docenti che potrebbero essere impegnati in più scuole di Istituzioni diverse. Pubblicarla per primi può risolvere (di fatto non determinandoli) molteplici problemi successivi. L'articolo .