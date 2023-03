Calendario Qualificazioni Europei 2024 oggi | orari partite 27 marzo | tv | streaming | programma

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ieri Inghilterra-Ucraina e Malta-Italia hanno iniziato a dire qualcosa sul girone che riguarda la nostra Nazionale per quel che riguarda leverso Germaniatocca a gironi B, E, F, G con addirittura ottotutte in contemporanea, alle 20.45. A Podgorica ci sarà una sfida tutta da vivere tra il Montenegro, capace di battere la Bulgaria fuori casa all’esordio e la Serbia, che invece ha regolato per 2-0 la Lituania in casa. Polonia-Albania invece sarà la sfida tra una grande delusa della prima giornata, la Polonia e la squadra allenata da Sylvinho che esordisce nella competizione. L’Austria nel primo turno ha vinto molto bene 4-1 contro l’Azerbaigian e sempre a Linz può ripetersi contro l’Estonia per lanciarsi al primo posto del girone. Olanda-Gibilterra non dovrebbe avere storia, anche ...