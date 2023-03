Calendario Mondiali maschili curling Ottawa 2023: programma, orari e diretta tv (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Calendario dei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile ad Ottawa, in Canada: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Le migliori squadre del pianeta sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il prestigioso titolo iridato. L’Italia scende sul ghiaccio con Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, reduci dal bronzo agli Europei e a caccia di un altro grande risultato. STREAMING E TV – Tutte le partite saranno visibili in diretta e on demand su The curling Channel. Alcune sfide saranno visibili anche in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery +, mentre i match più interessanti godranno della copertura televisiva ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Ildeididimaschile, inda sabato 1 a domenica 9 aprile ad, in Canada: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Le migliori squadre del pianeta sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il prestigioso titolo iridato. L’Italia scende sul ghiaccio con Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, reduci dal bronzo agli Europei e a caccia di un altro grande risultato. STREAMING E TV – Tutte le partite saranno visibili ine on demand su TheChannel. Alcune sfide saranno visibili anche instreaming sulla piattaforma a pagamento Discovery +, mentre i match più interessanti godranno della copertura televisiva ...

