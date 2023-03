Calciomercato Salernitana, sfida per un difensore del Taranto. I dettagli (Di lunedì 27 marzo 2023) Calciomercato Salernitana, è partita la sfida del club granata per un difensore in forza al Taranto. Tutti i dettagli Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, la Salernitana ha posato gli occhi su Matias Antonini, centrale classe 1998 in forza al Taranto che ha attirato gli interessi anche di altre squadre. Anche Empoli, Cagliari, Catanzaro e Ternana hanno già manifestato interesse e potrebbero tornare alla carica in estate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023), è partita ladel club granata per unin forza al. Tutti iSecondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, laha posato gli occhi su Matias Antonini, centrale classe 1998 in forza alche ha attirato gli interessi anche di altre squadre. Anche Empoli, Cagliari, Catanzaro e Ternana hanno già manifestato interesse e potrebbero tornare alla carica in estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

