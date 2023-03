Calciomercato Roma | Tiago Pinto punta Singo e Nzola I dettagli

(Di lunedì 27 marzo 2023)– Mentre la squadra di José Mourinho lavora per conquistare un posto in UEFA Champions League, Tingopensa già alla prossima stagione. Il general manager portoghese vuole rinforzare la squadra giallorossa edue calciatori che giocano in Serie A: Wilfrieddel Torino e M’Baladello Spezia. Come è noto, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AliprandiJacopo : RT @CorSport: ?? La #AsRoma punta Singo e Nzola Pinto interessato, c'è l'ok di #Mourinho #calciomercato #Roma #CorrieredelloSport https:/… - asromaliveit1 : ?? Nel mirino della #Roma c'è Wilfried #Singo, che a giugno va in scadenza e potrebbe partire per un prezzo abbordab… - CorSport : ?? La #AsRoma punta Singo e Nzola Pinto interessato, c'è l'ok di #Mourinho #calciomercato #Roma… - ReteSport : ?? #Roma, arriva il mese della verità tra campo e rinnovi - ReteSport : ?? La #Roma col problema del gol, servono i guizzi di #Dybala e #Pellegrini -

Spazio anche alla Juventus , con l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma, al futuro di Dybala , che non è certo di restare a, e alla ricerca di un attaccante del Milan . Ma non solo. Nella ...José Mourinho -.it'Proposta delladi Mourinho per Cuadrado'Chi sta seguendo con attenzione l'evolversi della situazione è la. Nonostante le sirene che arrivano dall'Al Nassr ...... la valutazione della richiesta del club bianconero di spostare l'udienza a Milano o a, tema ... astensione i cui motivi di opportunità sono stati raccontati da.it. L'accusa sarà ...

Calciomercato Roma, in difesa l'obiettivo è N'Dicka ilmessaggero.it

La risoluzione del contratto di Conte con il Tottenham, alimenta le voci che lo vogliono sulla panchina di una delle formazioni della Serie A ...La Roma ha intenzione di migliorare la rosa questa estate e ha puntato il giocatore in vista del prossimo calciomercato In quest’ultima stagione gli esterni sono stati un problema per la Roma, che non ...