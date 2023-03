(Di lunedì 27 marzo 2023) I Blues pronti a offrire 100 milioni di sterline LONDRA () - Aurelio De Laurentiis ha messo in chiaro che nonprivarsi dei suoi big a meno che non arrivi una proposta "indecente". E ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cucciolina96251 : RT @MondoCalcio81: Bilal El Khannouss, centrocampista marocchino classe 2004 di proprietà del Genk avente il contratto in scadenza nel 2027… - Cucciolina96251 : RT @Domenic36396232: #Milan, #Napoli e #Lazio su #Boniface dell'#UnionSG #Calciomercato #Transfers #SerieATIM #StayTuned - sportface2016 : #Napoli, #Osimhen ancora nel mirino del #Chelsea: 113 milioni sul piatto - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Napoli. Dall'Inghilterra 'Chelsea vuole Osimhen' - PianetaMilan : Calciomercato – Tutti pazzi per Prestianni: possibili offerte di @acmilan e Napoli #SempreMilan #ACMilan #Milan… -

Il tecnico Graham Potter ha bisogno di rafforzare la potenza di fuoco dei Blues e vorrebbe un centravanti di sicuro affidamento come il nigeriano del, per il quale i Blues potrebbero mettere ...... fragilissima come dimostra la facilità con cui si passa dalle 8 partite senza incassare un gol al 5 a 1 di. Sennò giocherebbe con un 4.3.3, che è l'abito di Chiesa, uno che ha deciso, stando ...Stefano Pioli -.itIl pareggio contro la Salernitana e la sconfitta patita sul campo ... l'impegno di Champions contro ilè sempre più vicino, e il tempo degli esperimenti è ormai ...

Calciomercato Napoli, sostituto Kim: Venerato svela 4 nomi, già ci sono stati contatti CalcioNapoli24

“È la prima volta che il Comune di Napoli stringe una partnership con il Giffoni Film Festival e in particolare modo con la società Giffoni Innovation Hub. Con il direttore Gubitosi abbiamo sviluppato ...Seravezza, 27 mar. – (Adnkronos) – Il Milan si aggiudica la 4/a edizione della Viareggio Women’s Cup battendo ai rigori la Rappresentativa Serie D nella finale disputata al ‘Buon Riposo’ di Seravezza ...