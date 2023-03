Calciomercato: Eintracht, anche Roma sulle tracce di Ndicka (Di lunedì 27 marzo 2023) Il difensore francese è in scadenza a fine stagione BARCELLONA (SPAGNA) - anche la Roma si inserisce per Evan Ndicka. Il 23enne centrale francese è in scadenza a fine stagione con l'Eintracht ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Il difensore francese è in scadenza a fine stagione BARCELLONA (SPAGNA) -lasi inserisce per Evan. Il 23enne centrale francese è in scadenza a fine stagione con l'...

Calciomercato: Eintracht, anche Roma sulle tracce di Ndicka Il difensore francese è in scadenza a fine stagione BARCELLONA (SPAGNA) - Anche la Roma si inserisce per Evan Ndicka. Il 23enne centrale francese è in scadenza a fine stagione con l'Eintracht Francoforte e, stando al "Mundo Deportivo", sarebbe da tempo nel mirino del Barcellona che punta ad assicurarselo a parametro zero. Ma i giallorossi sono pronti a sfidare i blaugrana: Josè Mourinho vorrebbe portarlo nella capitale italiana.

Mercato Milan, caccia ai parametri zero: tutti i nomi in lista Come riportato da Calciomercato.com, Maldini e Massara hanno già in mano una lista di nomi che includono diversi giocatori in scadenza. Per la difesa piace molto N'Dicka dell'Eintracht Francoforte: qui la concorrenza è abbastanza ricca.

Roma, dalla Spagna: "Mourinho sulle tracce di N'Dicka dell'Eintracht" ROMA - Ci sarebbe anche la Roma sulle tracce di Evan N'Dicka, 23enne centrale difensivo dell'Eintracht Francoforte, in scadenza di contratto il prossimo luglio. Secondo il 'Mundo Deportivo', il giocatore francese è nel mirino del Barcellona ma i giallorossi sono pronti a sfidare i blaugrana per assicurarsi il difensore a parametro zero.