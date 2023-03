Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (Calcio&Finanza) 'Poco meno di una trentina di piccoli azionisti della #Juventus chiederanno, tramite il #Codacons,… - Gazzetta_it : Inchiesta Prisma, la Juve chiede lo spostamento del processo da Torino a Milano #Juventus - anperillo : È una marcia trionfale senza precedenti nella storia del calcio italiano. Spettacolo e dominio assoluto anche a… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Torino. Vagnati 'In dirittura d'arrivo rinnovo Milinkovic-Savic' - mister_ricci : RT @CalcioFinanza: Juventus, iniziata a Torino l’udienza preliminare sull’indagine. Nel team difensivo, come anticipato da Calcio e Finanza… -

Il portiere serbo Vanja Milinkovic - Savic continuerà a difendere i pali del Torino. Ad annunciarlo, sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', il direttore tecnico del club granata Davide Vagnati. "Se Milinkovic Savic rinnova Sì, siamo in dirittura d'arrivo", ha sottolineato. È iniziata al Palazzo di Giustizia di Torino l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma sui conti della Juventus dal 2019 al 2021. Gli imputati sono 13, fra cui Andrea Agnelli e la stessa società, chiamata in causa come persona giuridica. La Procura generale della Cassazione aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta della società bianconera di trasferire da Torino a Milano gli atti delle indagini, rimandando così il giudizio.

Toro, Museo al Fila: lunedì un passo storico del Cda Tuttosport

TORINO (ITALPRESS) - Il portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic continuerà a difendere i pali del Torino. Ad annunciarlo, sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', il direttore tecnico del club granata ...Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato del progetto granata a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «I numeri della crescita sono importanti, sia se guardiamo la classifica ...