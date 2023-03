Calcio: Napoli, Raspadori è pronto a tornare, domani si allena in gruppo (Di lunedì 27 marzo 2023) Napoli, 27 mar. - (Adnkronos) - La pausa per le nazionali regala al Napoli un grande rientro: Giacomo Raspadori, infatti, è pronto per tornare ad allenarsi in gruppo, cosa che dovrebbe fare nella giornata di martedì, e di conseguenza a rimettersi a disposizione di Luciano Spalletti. L'attaccante è fermo da metà febbraio a causa di una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra e non vede l'ora di poter tornare a dare il suo contributo a una squadra che sembra non aver bisogno di nulla ma che in realtà, con l'avvicinarsi di un altro mese molto impegnativo tra campionato e Champions, necessita di alternative valide, sia nel ruolo di prima punta, per dare qualche minuto di pausa a Osimhen, che per quello di trequartista ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023), 27 mar. - (Adnkronos) - La pausa per le nazionali regala alun grande rientro: Giacomo, infatti, èperadrsi in, cosa che dovrebbe fare nella giornata di martedì, e di conseguenza a rimettersi a disposizione di Luciano Spalletti. L'attaccante è fermo da metà febbraio a causa di una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra e non vede l'ora di potera dare il suo contributo a una squadra che sembra non aver bisogno di nulla ma che in realtà, con l'avvicinarsi di un altro mese molto impegnativo tra campionato e Champions, necessita di alternative valide, sia nel ruolo di prima punta, per dare qualche minuto di pausa a Osimhen, che per quello di trequartista ...

