Calcio: Juventus, visita al ginocchio ok per Chiesa (Di lunedì 27 marzo 2023) Torino, 27 mar. - (Adnkronos) - Le buone sensazioni sono state confermate anche dopo il controllo effettuato in Austria. Federico Chiesa è stato visitato oggi al ginocchio destro dal professor Christian Fink, lo stesso che lo aveva operato al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dopo l'infortunio di inizio 2022, e la visita ha avuto esito confortante. Per Chiesa, costretto a uscire dopo appena 17 minuti nel corso dell'ultima gara giocata domenica 19 marzo a San Siro contro l'Inter (entrato al 66', era uscito all'83') e a saltare di conseguenza gli impegni della Nazionale, si è trattato solo di una visita precauzionale: gli esami ai quali si era sottoposto nelle ore immediatamente successive al problema accusato a Milano avevano infatti già escluso ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Torino, 27 mar. - (Adnkronos) - Le buone sensazioni sono state confermate anche dopo il controllo effettuato in Austria. Federicoè statoto oggi aldestro dal professor Christian Fink, lo stesso che lo aveva operato al legamento crociato anteriore delsinistro dopo l'infortunio di inizio 2022, e laha avuto esito confortante. Per, costretto a uscire dopo appena 17 minuti nel corso dell'ultima gara giocata domenica 19 marzo a San Siro contro l'Inter (entrato al 66', era uscito all'83') e a saltare di conseguenza gli impegni della Nazionale, si è trattato solo di unaprecauzionale: gli esami ai quali si era sottoposto nelle ore immediatamente successive al problema accusato a Milano avevano infatti già escluso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Se il problema del calcio italiano non fosse in primis la FJGC e con la FJGC l'AJA, oggi non avremmo il problema… - mirkonicolino : ?? (Calcio&Finanza) I legali di #Ronaldo e #Dybala sono assenti, i due calciatori non si costituiranno parte civile… - tuttosport : ??? #Capello torna su Calciopoli ? “Due scudetti tolti, eravamo i più forti” - lnerli1 : @GianniJ08 Le Società di calcio devono rispettare regole sportive imposte per partecipare alle competizioni. Oggi i… - TV7Benevento : Calcio: Juventus, visita al ginocchio ok per Chiesa - -