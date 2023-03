Calcio in tv oggi (lunedì 27 marzo): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo la partita della nostra Nazionale che ha strappato i tre punti sul campo di Malta, oggi continuano i match delle qualificazioni ai prossimi Europei di Germania 2024. Ci saranno ben otto partite, tutte da disputare alle 20.45. Ci sarà un interessantissimo Montenegro-Serbia, anche in ricordo di quando le due nazioni erano unite in una sola rappresentativa, poi si passa a Olanda-Gibilterra e gli Orange faranno di tutto per far dimenticare ai propri tifosi la brutta partita di Parigi contro la Francia. Sempre allo stesso orario poi ci sarà Polonia-Albania, con un numero di “Italiani” davvero alto in ambedue le formazioni, Austria-Estonia e Svezia-Azerbaigian, in cui tutti sperano che possa scendere di nuovo in campo Zlatan Ibrahimovic. Moldavia-Repubblica Ceca ci farà capire se davvero i Cechi sono in gran forma e ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo la partita della nostra Nazionale che ha strappato i tre punti sul campo di Malta,continuano i match delle qualificazioni ai prossimi Europei di Germania 2024. Ci saranno ben otto, tutte da disputare alle 20.45. Ci sarà un interessantissimo Montenegro-Serbia, anche in ricordo di quando le due nazioni erano unite in una sola rappresentativa, poi si passa a Olanda-Gibilterra e gli Orange faranno di tutto per far dimenticare ai propri tifosi la brutta partita di Parigi contro la Francia. Sempre allo stessoo poi ci sarà Polonia-Albania, con un numero di “ni” davvero alto in ambedue le formazioni, Austria-Estonia e Svezia-Azerbaigian, in cui tutti sperano che possa scendere di nuovo in campo Zlatan Ibrahimovic. Moldavia-Repubblica Ceca ci farà capire se davvero i Cechi sono in gran forma e ...

