Calcio: Fifa rinnova memorandum d'intesa con Eca fino al 2030, sostegno al nuovo Mondiale per club (Di lunedì 27 marzo 2023) Budapest, 27 mar. (Adnkronos) - Il presidente della Fifa Gianni Infantino e il presidente dell'Associazione europea dei club (Eca), Nasser Al-Khelaifi, hanno firmato oggi il rinnovo del memorandum d'intesa tra la Fifa e l'Eca in occasione della 29esima Assemblea generale dell'Eca a Budapest, in Ungheria. L'accordo, che durerà fino al 31 dicembre 2030, rafforza il rapporto tra la Fifa e l'Eca e garantisce una stabilità a lungo termine per le squadre nazionali e il Calcio di club. L'accordo di principio include un rinnovato impegno da parte dei club ad aderire al calendario delle partite internazionali fino al 2030, come approvato all'unanimità dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Budapest, 27 mar. (Adnkronos) - Il presidente dellaGianni Infantino e il presidente dell'Associazione europea dei(Eca), Nasser Al-Khelaifi, hanno firmato oggi il rinnovo deld'tra lae l'Eca in occasione della 29esima Assemblea generale dell'Eca a Budapest, in Ungheria. L'accordo, che dureràal 31 dicembre, rafforza il rapporto tra lae l'Eca e garantisce una stabilità a lungo termine per le squadre nazionali e ildi. L'accordo di principio include unto impegno da parte deiad aderire al calendario delle partite internazionalial, come approvato all'unanimità dal ...

