Calcio: Euro2032. Abodi '1,5 mld per rifare stadi accessibili' (Di lunedì 27 marzo 2023) "Ma il problema non è il costo, ma il ruolo che devono svolgere all'interno dell'economia della città e del Calcio nazionale". ROMA - "Quanti soldi serviranno per rifare gli stadi? Quello di Torino è ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) "Ma il problema non è il costo, ma il ruolo che devono svolgere all'interno dell'economia della città e delnazionale". ROMA - "Quanti soldi serviranno pergli? Quello di Torino è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Abodi: '#Euro2032? Servono 1,5 miliardi per stadi sicuri e accessibili' - Alex19Francesco : RT @dayfootball1981: #UEFA #Euro2032 Mentre Gravina e Malagò vedono gli europei come unica possibilità per fare gli stadi, Abodi no. Calcio… - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Euro2032, #Abodi: 'Servono 1.5 miliardi per stadi sicuri e accessibili' - sportface2016 : #Euro2032, #Abodi: 'Servono 1.5 miliardi per stadi sicuri e accessibili' - aliasvaughn : RT @dayfootball1981: #UEFA #Euro2032 Mentre Gravina e Malagò vedono gli europei come unica possibilità per fare gli stadi, Abodi no. Calcio… -