Calcio | Eca Al Khelaifi ' Con nuovi accordi più ricavi per tutti i club'

Fifa-ECA, c'è l'accordo sul calendario fino al 2030 e il nuovo Mondiale per club: Firmato a Budapest da Infantino e… - Calcio: Fifa rinnova memorandum d'intesa con Eca fino al 2030, sostegno al nuovo Mondiale per club - Calcio: accordo Fifa-Eca su calendario e Mondiale club - Calcio: Sottoscritto rinnovo Memorandum d'intesa fra Fifa ed Eca - FIFA - Accordo con Eca sul calendario e sul Mondiale per club

Ma Al Khelaifi non dimentica Ceferin: "Ripensando ai tristi eventi dell'aprile 2021, che non dovremmo dimenticare - il riferimento alla Superlega - il rapporto dell'con la Uefa è cambiato ...Nel comunicato pubblicato dalla FIFA sugli accordi trovati con l', è spuntato infatti il ritorno della vecchia Coppa Intercontinentale . Si sfrega le mani il Napoli : se dovesse vincere la ...Torna la Coppa Intercontinentale . E questa è una gran bella notizia per i nostalgici di quel trofeo che tante volte ha inchiodato davanti alla televisione milioni di persone. Fifa edhanno trovato un accordo sul calendario internazionale fino al 2030 ed è stata reintrodotta la Coppa. Sarà una partita secca, come ai vecchi tempi, e verrà disputata ogni anno, a prescindere dal ...

Come dico sempre, se lavoriamo insieme e allarghiamo le nostre alleanze, tutti ne traggono vantaggio". Nasser Al Khelaifi, presidente dell'Eca, parla in apertura della 29esima Assemblea generale ...Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, e il presidente della European Club Association (Eca), Nasser Al-Khelaifi, hanno firmato oggi il rinnovo del Memorandum of Understanding, in occasione della ...