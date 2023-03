Calcio dilettantistico | ennesimo episodio di violenza | arbitro finisce in prognosi con trauma cranico

(Di lunedì 27 marzo 2023) La criminalità nel mondo delnon si placa:e dieci giorni diad unaggredito sabato pomeriggio su un campo genovese. Allo scadere della sfida di terza categoria tra il Vecchio Castagna di Quarto Alto e la Dinamo Santiago di San Fruttuoso, il direttore di gara ha espulso un giocatore ospite sul punteggio di 5 a 1 per i padroni di casa. Dopo il cartellino, alcuni atleti hanno protestato per il rosso e uno di loro ha aggredito alle spalle il giovaneche è solo riuscito a fischiare la fine della partita prima di andare al pronto soccorso. Saranno presi provvedimenti per tutti i tesserati e in particolare per l’autore dell’aggressione. L’assessore regionale allo Sport Simona Ferro ha dichiarato: “Purtroppo devo ...

