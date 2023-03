Calcio | dal 2025 ritorna la Coppa Intercontinentale | accordo storico tra Fifa ed Eca

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il calendario calcistico mondiale cambierà ulteriormente. Si è svolto un incontro tra i vertici dellae dell’Eca, l’associazione dei club europei, durante la ventinovesima assemblea generale di quest’ultima organizzazione a Budapest. I presidenti Gianni Infantino e Nasser Al-Khelaifi hanno discusso firmando il rinnovo del Memorandum of Understanding, confermando il nuovo format delladel Mondo per club dalma anche il ritorno della. Il trofeo tornerà dunque in auge dopo l’ultima edizione datata 2004, quando il Porto si impose ai rigori contro l’Once Caldas. Sarà una partita in cui parteciperà, come in passato, la vincitrice della Champions League contro chi uscirà vittoriosa da uno spareggio. Un format dunque leggermente diverso ...