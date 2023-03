Calcio: Conte in mirino Serie A, in quota il ritorno a Inter, Juve seconda scelta dei bookie (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. - (Adnkronos) - Già nelle ultime settimane erano state diverse le avvisaglie di un'Interruzione del rapporto tra Antonio Conte e il Tottenham, con l'ufficialità arrivata proprio nel weekend, con il campionato fermo per gli impegni delle varie nazionali. Per il tecnico italiano però il futuro da svincolato non dovrebbe durare molto, con l'apertura di diversi scenari per la prossima stagione, tra cui il più probabile resta quello di un ritorno in Serie A. Per i betting analyst di Snai avanti a tutti c'è l'Inter, l'ultima formazione allenata - con tanto di tricolore - dal salentino nel Belpaese, a 4,50, seguita dal primo amore di Conte, la Juventus, con cui ha ottenuto tre scudetti consecutivi tra 2012 e 2014, offerta a 5,50. Come riporta Agipronews, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. - (Adnkronos) - Già nelle ultime settimane erano state diverse le avvisaglie di un'ruzione del rapporto tra Antonioe il Tottenham, con l'ufficialità arrivata proprio nel weekend, con il campionato fermo per gli impegni delle varie nazionali. Per il tecnico italiano però il futuro da svincolato non dovrebbe durare molto, con l'apertura di diversi scenari per la prossima stagione, tra cui il più probabile resta quello di uninA. Per i betting analyst di Snai avanti a tutti c'è l', l'ultima formazione allenata - con tanto di tricolore - dal salentino nel Belpaese, a 4,50, seguita dal primo amore di, lantus, con cui ha ottenuto tre scudetti consecutivi tra 2012 e 2014, offerta a 5,50. Come riporta Agipronews, ...

