Calcio: Bologna. Bonifazi assente causa lombalgia, a parte Dominguez (Di lunedì 27 marzo 2023) Terapie per Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic. Bologna - Continua la preparazione per la squadra di Thiago Motta alla ripresa del campionato: oggi la squadra ha svolto attivazione atletica e ...

