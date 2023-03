Cahill: «Sinner, vanno guardate le sue partite contro i migliori e lavorarci» (Di lunedì 27 marzo 2023) Repubblica intervista Darren Cahill coach di Sinner Su cosa deve migliorare Sinner? «Prima del mio arrivo era già un grande giocatore, già top ten: ha armi incredibili, era ben allenato. Ora vanno guardate le sue partite contro i migliori e capire cosa lo trattiene dal batterli. E lavorarci. Ma c’è bisogno di tempo, di un paio d’anni e di molte situazioni di partita. Può migliorare il servizio, il gioco di transizione, essere dominante da fondo campo. Ma lacosa più importante, quando alleni i grandi giocatori, è continuare a migliorare i loro punti di forza. Ad esempio Jannik si muove incredibilmente bene, quindi spendiamo tanto tempo su questo. È grandioso che sia così disposto a provare cose nuove e a cercare di migliorare, purché ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 marzo 2023) Repubblica intervista Darrencoach diSu cosa deve migliorare? «Prima del mio arrivo era già un grande giocatore, già top ten: ha armi incredibili, era ben allenato. Orale suee capire cosa lo trattiene dal batterli. E. Ma c’è bisogno di tempo, di un paio d’anni e di molte situazioni di partita. Può migliorare il servizio, il gioco di transizione, essere dominante da fondo campo. Ma lacosa più importante, quando alleni i grandi giocatori, è continuare a migliorare i loro punti di forza. Ad esempio Jannik si muove incredibilmente bene, quindi spendiamo tanto tempo su questo. È grandioso che sia così disposto a provare cose nuove e a cercare di migliorare, purché ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Cahill: «Sinner, vanno guardate le sue partite contro i migliori e lavorarci» Il coach a Repubblica: «bisogna capi… - Ubitennis : Rune, il cattivo che piace: 'Io, Alcaraz e Sinner saremo i nuovi big three' (Cocchi). Trevisan sogna i quarti 'Deve… - quindicizero : 'Prima del mio arrivo, Sinner era già un grande giocatore, con armi incredibili e ben allenato. Ora può ancora lavo… - repubblica : Darren Cahill: 'Sinner ha tutto per diventare il numero uno. Vi spiego perché i coach migliori non sono stati grand… - Deiana_Luca9 : RT @ValePiccinini: Darren Cahill: 'Sinner ha tutto per diventare il numero uno. Vi spiego perché i coach migliori non sono stati grandi ten… -