Cagliarimania | Ancora tu | non mi sorprende sai Rossoblù a forza 4 ! Ora una pausa nazionali che non ci voleva prima delle otto finali

Commenta per primo In casa Cagliari non ci sono, e non ci devono essere più scusanti . Se da una parte troviamo Sir Claudio Ranieri checrede, giustamente visto il ruolo, al secondo posto, dall'altra ci sono i tifosi, stufi di dover 'sognare in grande' e ormai consci di una stagione fatta più bassi che di alti. A confermare l'...Sta crescendo ma dovrebbe daredi più, soprattutto nella fase offensiva del gioco. Nandez è il solito leone, mette la c.d 'garra' ma non arriva più alla conclusione come un tempo. Pavoletti si ...A centrocampo dovrebbe recuperare il giovane Kourfalidis , mentre Nandez e Deiola stannosmaltendo i loro rispettivi infortuni. In difesa non ci sarà Giorgio Altare, squalificato. Al suo posto ...