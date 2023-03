Byron Moreno aggredito in un torneo amatoriale (VIDEO)

(Di lunedì 27 marzo 2023) L’ex arbitrotorna a far parlare di sé. Dopo la disastrosa direzione di gara di Corea-Italia ai Mondiali del 2002 e dopo essere balzato agli onori della cronaca per l’arresto negli Stati Uniti per possesso di stupefacenti, l’ex arbitro ecuadoriano è stato vittima di un’aggressione in campo. Tornato ad arbitrare tornei amatoriali nella sua Guayaquil, il 53enne è statoda un calciatore al termine della partita. Sui social ildell’aggressione è diventato virale. Al triplice fischio, come testimoniano le immagini, è stato un giocatore della squadra sconfitta a scagliarsi contro, spintonato da dietro dal numero 33. L’arbitro è caduto a terra mentre il calciatore si allontanava, gli altri in campo lo hanno accerchiato e difeso mentre si rialzava. Non ...

L'arbitro del discusso match tra Corea del Sud e Italia del 2002 è stato spintonato da dietro da un giocatore per motivi ignoti. E' stato difeso dagli altri presenti in campo

