Buoni fruttiferi: quanto vale oggi questo da 15 milioni del 1991? Pazzesco (Di lunedì 27 marzo 2023) Il buono fruttifero postale del valore di 15 milioni di lire datato 1991, quanto vale oggi? Grazie al calcolatore messo a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti potremo andare a scoprire il valore attuale. È bene evidenziare che il valore di rimborso netto che viene indicato all'interno della simulazione, corrisponde alla somma che viene investita. Tutto questo in aggiunta agli interessi che sono previsti al netto della ritenuta fiscale del momento. Nella simulazione l'imposta di bollo non si calcola. Scopriamo insieme il valore di questo buono fruttifero postale? Buono fruttifero postale di 15 milioni di lire del 1991: il valore odierno Se ci colleghiamo al sito ufficiale di Cassa Depositi e Prestiti possiamo fare una ...

