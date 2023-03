Bullismo | Valditara | «Stiamo ancora pagando gli eccessi ideologici del Sessantotto»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 27 marzo 2023) «Violenze esono preoccupanti. Paghiamo glidel». «È un fenomeno molto preoccupante. Di fronte a casi di violenze commesse ai danni del personale della scuola proporrò la costituzione di parte civile del ministero, valutando di chiedere anche il risarcimento del danno da immagine. Chi prende a pugni un docente o un preside dovrà vedersela anche con lo Stato». Lo ribadisce, con nettezza, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, in un’intervista al quotidiano La Verità in cui rilancia anche il progetto di un patto educativo e di sinergie possibili tra famiglie e docenti, che punti ad evitare «che si crei un fossato».: «Chi prende a pugni un professore avrà contro lo Stato» «Ho deciso di far sedere intorno a un tavolo ...