Bufalari | cacciatori di bufale e Il Paragone

Leggi su butac

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il 24 marzo su Ilè apparso un articolo che attacca frontalmente NewsGuard e Open, dal titolo:dio “”? Il caso Open e quello NewsGuard: da censori a censurati L’articolo, firmato da Andrea Monaci, perlopiù discredita NewsGuard sulla base di coloro che sono gli investitori che lo finanziano, partendo dall’assunto che, siccome oggi negli Stati Uniti si sta dibattendo sull’origine del virus, chi ha bollato come bufala la teoria dell’origine dal laboratorio di Wuhan sia appunto un bufalaro. Ma Monaci sta facendo malinformazione da manuale. Vediamo cosa scrive Monaci:dio “”? Censori o censurati? No, non sono domande retoriche perché il tema è troppo delicato, troppo importante. Parliamo di autorevolezza ...