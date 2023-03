Bruxelles impone all’Italia di recuperare i 400 milioni prestati ad Alitalia nel 2019 (Di lunedì 27 marzo 2023) Anche da “defunta”, Alitalia non smette di creare grattacapi. La Commissione europea ha concluso oggi che il prestito ponte da 400 milioni di euro concesso alla compagnia nel 2019 rappresenta un aiuto di Stato illegale ai sensi delle norme comunitarie. L’Italia ora deve quindi recuperare dalla compagnia l’aiuto di Stato illegittimo, maggiorato degli interessi. Lo ha annunciato lo stesso esecutivo Ue. Complicato capire come, visto che Alitalia è stata messa in liquidazione alla fine del 2021. Al suo posto ha debuttato Ita Airways che però, tecnicamente, non ha una continuità aziendale con la vecchia compagnia. In particolare Bruxelles ritiene che, concedendo il prestito, l’Italia non si è comportata come avrebbe fatto un operatore privato, non avendo valutato in anticipo la probabilità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Anche da “defunta”,non smette di creare grattacapi. La Commissione europea ha concluso oggi che il prestito ponte da 400di euro concesso alla compagnia nelrappresenta un aiuto di Stato illegale ai sensi delle norme comunitarie. L’Italia ora deve quindidalla compagnia l’aiuto di Stato illegittimo, maggiorato degli interessi. Lo ha annunciato lo stesso esecutivo Ue. Complicato capire come, visto cheè stata messa in liquidazione alla fine del 2021. Al suo posto ha debuttato Ita Airways che però, tecnicamente, non ha una continuità aziendale con la vecchia compagnia. In particolareritiene che, concedendo il prestito, l’Italia non si è comportata come avrebbe fatto un operatore privato, non avendo valutato in anticipo la probabilità ...

